警民即時伸援 弱勢戶終於可以過好年

2018-01-27 13:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龍潭警分局中興派出所結合義警、民防、婦女志工、守望相助隊人員，今天上午前往轄內弱勢家庭捐贈民生物資與兩千元慰問金，希望幫助他們開心迎接農曆春節假期的到來。

其中獨居的楊姓男子，因罹患癌症無法工作，平日多靠左鄰右舍接濟，正在煩惱農曆春節要怎麼張羅，上午受贈慰問金與物資，非常開心。

中興所長鍾隆國說，希望集合民間力量，幫助轄內類似的弱勢家庭，讓每一位生活困苦、獨居老人或低收入戶家庭成員，都能感受到社會的溫暖。