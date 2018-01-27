遠從嘉義到溪頭 摸黑入山竊珍木

2018-01-27 13:13

〔記者謝介裕／南投報導〕山友變山老鼠！

農曆春節在即，南投縣警局竹山分局積極展開各項治安宣導過程中，也接獲民眾反映，指溪頭山區疑有山老鼠蠢蠢欲動，遂加強巡邏，昨日發現陳姓男子行跡可疑，歷經長達10公里的警匪追逐戰，終於將遠從嘉義而來摸黑入山竊取扁柏、紅檜的陳某逮捕到案，今訊後，依竊盜、違反森林法等罪嫌移送法辦。

溪頭向來被視為是登山健行的勝地，每逢星期假日總吸引絡繹不絕的攬勝人潮，最近有多位民眾向竹山分局反映，在溪頭登山期間不時耳聞山區傳出鋸木聲響，令警方不敢掉以輕心，遂成立專案小組全天候加強巡邏監控。

26日警方在夜間9時許，前往溪頭山區巡邏時，發現1部自小客車停靠路旁，覺得事有蹊蹺，打算上前進行盤查時，自小客車陳姓駕駛見狀便駕車高速逃離，警方也立刻展開追捕行動，雙方追逐約10公里後，在鹿谷市區將陳某車子攔停，並在車內查獲重達131.5公斤的扁柏9塊，以及重約5公斤的紅檜。

警方調查，陳嫌（62歲，嘉義人），並無前科，偵訊時聲稱，本身喜愛蒐集木雕藝品，前往溪頭遊玩時，無意間發現部分扁柏、紅檜疑似枯竭倒在路旁，心想可製作木雕藝品，才專程摸黑入山，怎料，竟被警方逮個正著，對於自己因一時貪小便宜而觸法，也感到十分懊悔，盼司法予其改過自新的機會。

警方表示，依森林法規定，森林裡頭主、副產物都屬國家所有，不告而取謂之「竊」，便觸犯竊盜、森林法等相關法令，該案也值得山友引以為鑑。