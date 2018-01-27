一支鐵撬偷遍西北屯區自助洗衣店 他竟是大路痴

2018-01-27 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕徐姓慣竊3年前自基隆搬來台中租住，卻因缺錢重操舊業，持鐵撬偷遍台中自助式洗衣店零錢，犯案後還會變裝逃避查緝，只是看似精明的他卻是大路痴，隨時都要靠衛星導航才能找到回家的路，昨天騎車外出吃完午餐，竟因沒帶手機而在租住處附近找路，當場被循線找上門的眼尖員警認出逮捕，得知原委也是啼笑皆非。

台中市南區大慶街、復興路上2家自助洗衣店，最近接連發生竊賊持鐵撬破壞兌幣儲值機後偷取零錢案，第三分局獲報過濾路口監視器，發現竊賊都是趁著深夜犯案，且犯案前先將自備毛帽外套穿上變裝後侵入洗衣店內行竊，得手後立即又變裝搭計程車逃逸，企圖藉此逃避追緝。

案經警方調閱上百支路口監視器日夜抽絲剝繭，發現竊賊雖攔搭計程車離開犯案現場，最後仍會騎車回租住處，終於鎖定竊嫌是有多項竊盜、搶奪刑案資料的31歲徐姓慣竊，昨中午循線到其租住處附近準備埋伏逮人時，竟看到徐男剛好騎車自眼前經過，立即攔下抓人，當場起獲犯罪工具鐵撬1支。

警方說，徐男因竊盜案服刑完畢出獄，3年前自基隆搬到台中租屋，照理說對台中市區的街道應有一定程度熟悉，未料他是大路痴，外出尋找犯案目標或行竊得手後，一定得靠衛星導航才找得到回家的路，先前就曾在逢甲商圈犯案後，因手機沒電差點回不了家，此次則因中午外出吃飯忘了帶手機，在租住處附近找路才被當街逮捕。

徐男供稱，因找不到工作缺錢，又沉迷於手機網路遊戲，才心生歹念挺而走險，偷遍西區、西屯區、北區、北屯區20處自助洗衣店，得手數百到上千元不等零錢後花用，警方則在訊後，將全案依竊盜罪嫌送辦。

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