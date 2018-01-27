小鮮肉「老公」噓寒問暖 中國癡情OL心碎了

2018-01-27 12:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子擔任金主找來多名年輕人組成「假戀愛、真詐財」詐騙集團，設置電信機房登入中國交友網站後，放上自網路抓取的帥哥俊男照片，製造年輕多金假象，鎖定芳心寂寞或以結婚為前提的OL為詐騙目標，佐以噓寒問暖溫情攻勢，待感情加溫後進而詐財，警方昨日一舉破獲該詐團，初估起碼有20名中國OL被詐，不法得手金額超過千萬。

警方說，該詐團由43歲吳男找來幾乎都是80年次左右的林姓男子等5人擔任一線話務人員，透過上網登入中國「世紀佳緣」、「百合婚禮」、「遇見」等交友網站尋找目標，除了先過濾對象有無固定薪水及經濟基礎外，還可透過即時通聯繫騙取個資，再於網站放上面貌姣好的型男照片，謊稱從事地產開發、風險投資、金融產品等行業，製造年輕多金且有正當職業假象。

接著這些「小鮮肉」鎖定芳心寂寞或以結婚為前提的OL為詐騙目標，開始與被害人透過即時通QQ軟體聯繫，除了白天溫柔問候關懷「天冷要記得加衣服」、「這麼晚了吃飯了沒」噓寒問暖，等到晚上再進行「外表其實不是我最要求的」、「我找的是能陪伴我一生的伴」、「我要的是內心的交流」等熱絡、曖昧、體貼的甜言蜜語攻勢。

經過一段時間溫情攻勢讓感情加溫，對方以為找到真愛甚至以老公、老婆互稱，接著便聽信詐團成員藉口「辦簽證相親」、「假投資」、「借貸」等理由詐財，一名30歲的OL因此被小鮮肉以「有暴利可賺」、「可惜手頭資金不足」等謊言慫恿投資，匯款30萬人民幣到指定帳戶，對方即從此失聯才驚覺受騙。

案經台中市第四分局偵查隊數月偵辦，本月24日兵分多路在台中北區、西屯區等高級住宅內破獲詐騙機房，逮捕吳男及5名共犯，並查扣筆電、工作手機、教戰手冊及白色賓士車一輛等贓證物，經清查起碼有20名中國OL遭詐財10萬到30萬元不等人民幣，不法所得超過千萬台幣，訊後將全案依詐欺等罪嫌送辦。

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