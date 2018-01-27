才玩命製造假車禍 又偷半隻豬還載不動頻跌倒

2018-01-27 12:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市陳姓男子1月在宜蘭市泰山路玩命製造假車禍，被依詐欺罪嫌送辦，但該案檢方還沒辦完，陳男昨日凌晨又在員山鄉同樂村的豬肉攤，趁夜深人靜時想偷走半隻豬，但因為豬肉太重，陳一開始還載不動，不斷從腳踏車上跌下，他最後用骨刀支解豬肉後，僅拿走近百台斤豬肉，警方獲報依據視器畫面確認是陳男所為，到陳的家中當場查獲豬肉，全案依竊盜罪嫌送辦。

員山鄉55歲陳姓男子領有身心障礙手冊，1月在宜蘭市泰山路上騎乘機車故意停在汽車前，他當下被撞飛受了輕傷，想藉此製造假車禍，向開車的蔡姓婦人要求賠一輛新的機車，全案被警方依詐欺罪嫌送辦。

但案子地檢署還在偵辦，陳男竟又犯案，昨日凌晨約3點半，陳趁著夜深人靜，騎乘自行車到同樂村的一間豬肉攤，拿著殺豬用的骨刀，切走超過百台斤的半隻豬，但因為豬肉太重，陳男無法用腳踏車載運，頻頻跌倒，陳男又將半隻豬肉支解成3大塊，但陳男仍然載運不走。

最後陳乾脆把一塊豬肉丟掉，才利用牽車的方式載走豬肉，程姓豬肉攤老闆凌晨4點10分到豬肉攤上班時，發現攤位有很多碎豬肉，地板有一塊豬肉，驚覺有異，立即報案，警方依據監視器，確認為竊嫌身分，遂到陳男家中找人，並查獲被偷走的豬肉，價值約9000元。

陳男向警方供稱，豬肉是從外員山買來要做醃肉用，並非用偷的；但警方不予採信，仍依竊盜罪嫌將陳姓男子送辦。

程姓老闆說，因為屠宰場通常都在凌晨1點40分將豬肉送到他的攤位，並用帆布蓋住，他4點多開店就會開始切肉，陳男應該是觀察許久，算準1點到4點這段沒人的空檔，下手犯案，他開豬肉攤超過30年，第1次被偷，很難想像這樣民風純樸的村落會發生竊盜案，不過也感謝警方立刻破了案。