大頭佛帶祥獅來搶劫？ 別緊張...防搶演練啦！

2018-01-27 10:20

〔記者陳恩惠／台北報導〕「新年大發財唷！」戴大頭佛面具的男子大聲喊著，和後頭尾隨的舞獅男子，一路走入台灣銀行民權分行，民眾看著祥獅獻瑞原以為是年節前來討吉利，沒想到舞獅男子突然大喊「搶劫，不要動！」...年節將近，台北市大同警分局舉行防搶暨攔截圍捕演練，由2名假扮歹徒的刑警，裝成大頭佛和舞獅，降低民眾戒心，模擬持槍搶銀行，所幸警方及時趕抵制伏，迅速化解危機，逼真的情境吸引大批民眾圍觀。

大同警方說，農曆新年即將到來，街上經常可見扮成財神爺、討福氣的隊伍，警方防搶演練於是假想搶匪戴了財神爺、大頭佛的面具，藉以降低銀行行員和民眾的警戒心，正因為演練過程太逼真，路過的民眾驚叫聲連連，警方提醒，過年前提領現金千萬要小心。

大同分局說，此次演練模擬轄內的台灣銀行民權分行，下午4時結束營業打烊，保全人員準備放下鐵捲門時，頭戴大頭佛面具、另名戴著舞獅服裝兩人，衝進銀行內拜年，正當氣氛歡欣鼓舞之際，歹徒突然大喊「搶劫、全部趴下」衝向櫃檯，將手提袋丟入，喝令行員將現鈔放入，另名歹徒持搶壓制保全人員，行員為避免傷亡紛紛趴下，同時配合指示，但仍伺機按下警鈴報警，勤務指揮中心通報線上警網趕往，以優勢警力制伏歹徒。

大同警分局長潘朝智說，為維護春節治安穩定，演練派出所攔截圍捕、偵查隊查訪及鑑識人員採證，提升應變能力，提醒金融機構、銀樓及當鋪等大量財物處所，加強防盜設備及內部訓練，若發生強盜、搶奪案，依標準流程冷靜應付歹徒，迅速通報警方處理。