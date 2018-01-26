1/26 大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎開出3注

2018-01-26 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月26日）開獎的第107000008期大樂透，頭獎摃龜；第107000023期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，由台中市北屯區北屯里昌平路一段47號1樓的「祥發彩券行」、桃園市大溪區仁愛里埔頂路一段466之1號的「琪豐商行」及新北市新店區安民街48號的「盈興彩券行」開出。

第107000008期大樂透中獎號碼為：「07、23、32、34、43、47，特別號：24。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得177萬5989元；參獎共31注獲得，每注可得6萬1696元；肆獎共85注獲得，每注可得1萬4465元；伍獎共1713注獲得，每注可得2000元；陸獎共2056注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬1438注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8514注獲得，每注可得400元。

第107000008期49樂合彩中獎號碼為「07、23、32、34、43、47」，四合共8注中獎，每注可得獎金20萬；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3408注中獎，每注可得1250元。

第107000023期今彩539中獎號碼為「02、17、19、24、27」，頭獎共3注獲得，每注可獲得800萬元；貳獎共384注獲得，每注可得2萬元；參獎共8886注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬5293注獲得，每注可獲得50元。

第107000023期39樂合彩中獎號碼為「02、17、19、24、27」，四合共16注中獎，每注可得21萬2500元；三合共515注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬965注中獎，每注可得1125元。

第107000023期3星彩中獎號碼為「833」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000023期4星彩中獎號碼為「4475」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。