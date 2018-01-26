助登山客脫困 北市「視訊119」App建首功

2018-01-26 21:25

〔記者陳恩惠／台北報導〕智慧型手機功能強大，不僅能作為通訊、娛樂等用途，台北市消防局也利用手機內建GPS定位系統，開發能精確回報報案人位置的報案App，「視訊119」App去年12月21日甫上線，消防局昨晚（25日）利用這個App，會同台北市士林警分局山仔后派出所，成功救援2名迷途的登山客！

山仔后所說，20歲黃姓女大生昨天下午帶著巴西籍王姓男同學，循冷水坑沿途走到擎天崗遊玩，沒想到入夜後山區下雨又起大霧，黃女與王男迷了路，晚間6點20分報警，警員魏兆嶸、林聖輝立刻駕車抵達擎天崗停車場，展開搜尋，但濃霧讓能見度不到5公尺，搜尋半小時仍無所獲，於是請求消防局協助。

消防局當晚6點58分據報，派出13名救難救護員，並與黃女取得連繫，發現黃女所在位置手機訊號通訊良好，於是指導她以智慧型手機下載安裝「視訊119」App，順利取得他們的座標；救難人員透過「視訊119App報案服務」座標定位，從冷水坑往上爬，警消終於在晚間8點10分，在環形步道前找到黃女與王男，警員魏兆嶸、林聖輝立刻脫下警用大外套供他們保暖，順利協助引導下山，完成任務。

消防局說，這款App即使報案人無法確定報案位置，例如無明顯地標的河濱公園或山區，也可經由視訊報案服務，同時將災害影像、照片及報案人GPS座標傳送至台北市119救災救護指揮中心，幫助119執勤員了解現場狀況，有效縮短救難員在最短時間內尋獲他們，完成搜救任務；若山區網路、通訊訊號不良，導致App可能無法發揮作用，屆時民眾可直撥「112」緊急報案電話求援。