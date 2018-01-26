橡皮條捆回收物彈傷眼 雇主拒賠還開除清潔婦

2018-01-26 15:58

［記者黃捷／台北報導］鄒姓婦人擔任清潔工，在綑綁回收物時橡皮條不慎斷裂，彈傷左眼導致水晶體位移，甚至引發白內障，她事後請假治療，竟被以曠職為由解雇，更發現雇主高薪低報少繳勞保，讓她領到的職災補償短少，雇主也拒賠醫療費。鄒婦憤而提告，士林地院判雇主應給付39萬7472元，並應補繳3萬1202元勞退金，可上訴。

鄒婦提告指出，她2013年間任職普利雷公司清潔職務，每月薪資3萬500元，2015年3月9日上班時綑綁回收物，因橡皮條斷裂反彈擊中左眼，之後瞳孔無法縮回、無法聚焦且畏光，並發生挫傷合併視神經病變白內障。

鄒婦說，意外發生因視力模糊難以工作，遂請假治療，公司卻於同年5月底將她解雇、勞保退保，又因公司高薪低報，導致勞保局失能給付短少13萬餘元，包含醫療費、精神賠償等，總計求償153萬餘元，並請求公司提繳6萬餘元至她的退休金個人專戶。

普利雷公司抗辯，稱鄒婦工作是外派到客戶公司「支援清潔維護」，例行性作業為擦拭、吸塵、清掃及倒垃圾等，並不包括回收物整理，他們更沒有提供橡皮條，況且他們規定清潔工不得擅自帶走客戶紙張變賣，鄒婦當天綑綁回收物就已違反規定，因此被橡皮條彈傷並非職業災害。

但客戶公司代表出庭作證，稱案發當天因回收物暴增，有同意讓鄒婦變賣補貼家用，法官因此認為鄒婦當時是在替客戶清運回收物，受傷與工作有因果關係，屬於職業災害，而鄒婦受傷後無法勝任原來工作，雇主也未安排其他更適合的職務，因此不能認定鄒婦曠職，高薪低報經查也是事實，應賠償醫療費用、薪資損失及短少的失能給付。

不過，因橡皮條並非雇主提供，雇主無須負預防、教育責任，遂駁回精神賠償請求，而鄒婦遭解雇後，同年9月起又任職其他公司領薪，原雇主短付的勞退金、薪資只能算到任職新工作之前，經計算後應賠償鄒婦總共39萬7472元，補提繳勞退金3萬1202元。