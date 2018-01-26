才剛放寒假 國中女學生廁所割腕

〔記者陳薏云／新北報導〕今天下午1時許，新北市某國中傳出學生割腕案件，一名16歲女學生趁著中午午休時間，不明原因在校園廁所內割腕，所幸其他學生及時發現，通知老師以及警消人員，將女學生送往雙和醫院救治，目前無生命危險，校方也與警方共同釐清女學生割腕原因。
該名女學生疑似持美工刀割腕，左手腕約有腕4公分刀傷，由於新北市各國中昨天開始放寒假，今是寒假課輔第一天，警方目前已通知馬生家屬前往醫院，另校方老師也有向警方透露，馬生最近心情較憂鬱，詳細輕生原因仍待釐清。
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〔記者陳薏云／新北報導〕今天下午1時許，新北市某國中傳出學生割腕案件，一名16歲女學生趁著中午午休時間，不明原因在校園廁所內割腕，所幸其他學生及時發現，通知老師以及警消人員，將女學生送往雙和醫院救治，目前無生命危險，校方也與警方共同釐清女學生割腕原因。
該名女學生疑似持美工刀割腕，左手腕約有腕4公分刀傷，由於新北市各國中昨天開始放寒假，今是寒假課輔第一天，警方目前已通知馬生家屬前往醫院，另校方老師也有向警方透露，馬生最近心情較憂鬱，詳細輕生原因仍待釐清。