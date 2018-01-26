六堆天后宮前暗夜押人 警帶回多人偵辦中

2018-01-26 15:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔警察分局內埔派出所今（26）日凌晨0時6分許接獲報案，獲知內埔鄉媽祖廟前有打架情事，且有1名男子遭押走，立即啟動快打部隊抵達現場。

然而現場沒有相關涉嫌人，警方主動查訪，透過被害人車籍地址聯繫家屬，家屬稱黃姓被害人疑似與人有金錢糾紛，因故結怨，警方擔心被害人安危，協助家屬與被害人聯繫，獲知被害人在醫院，即刻前往醫院協助就醫並了解案情。

警方隨後兵分多路帶回部分涉案關係人，並持續追緝涉案嫌犯到案。內埔警分局長婁子才表示，目前已帶回相關涉嫌人釐清案情，擴大追查中。

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