成本200賣5000！黃豆發酵水誑治癌 口腔癌男喝1年歸西

2018-01-26 14:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣林姓男子向生產黃豆發酵液的陳姓男子，以每瓶1000元代價購買黃豆發酵液體，再向罹患口腔癌的王姓男子，誆稱是可治療癌症的「免疫細胞菌」、「養命活菌」，開價5000元兜售，王男愈喝腫瘤愈大，林男還騙稱是「排毒反應」，還要求王男不能接受化療，否則生物酵素益菌會失效，王男喝1年後死亡，中市警局五分局偵查隊等單位查緝陳男經營的工廠，發現工廠沒有登記，且環境髒亂，發酵的酸臭撲鼻，將林男依詐欺等罪嫌函送法辦，製造發酵液的陳男則依食安法函送法辦。

中市警局五分局調查發現，國小畢業58歲的陳男，在彰化縣秀水鄉開設一間簡易工廠，將成本約200元的黃豆粉、麥粉、糖加水，再加入酵母菌粉，發酵之後裝罐，以「生物酵素益菌」之名對外販售，高職畢業35歲的林男得知之後，以每瓶1000元向陳男購買，再改名為「免疫細胞菌飲品」，並下載中國醫學界對免疫細胞的研究報告與文章，用來當販售的術語，向民眾推銷。

2016年6月，罹患口腔癌的王姓男子，經朋友介紹，向林男以每瓶5000元購買引用，但卻不見病情好轉，腫瘤還腫大，林男辯稱這是排毒的正常反應，他可能擔心王男尋求正規治療後，不再向他購買飲品，不斷要求王男不能接受化學治療，否則喝下的生物酵素益菌會失效，王男喝了1年，去年（2017年）5月病故，其妻不堪被欺騙而報警偵查。

警方會同食藥署查緝這家工廠，發現工廠內髒亂，原料到處堆放，查獲原料與桶子、裝瓶機等證物，林嫌依詐欺與違反食安法函送法辦，陳男工廠未登記且骯髒，依食安法函送法辦。

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