收2000萬回扣賤賣面板 群創2高階主管判刑6月

2018-01-26 14:37

〔記者陳慰慈／新北報導〕群創光電前業務第一總處總處長楊桂康、前行動產品事業三處處長林肯同，涉嫌於2014年初至2015年11月，利用職權賤賣公司生產面板，提高代理商獲利，再向代理商收受2377萬餘元回扣，群創發現後向法務部調查局檢舉揪內鬼。楊、林坦承犯行，並繳回803萬餘元犯罪所得，新北地院今依背信罪判楊、林有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，2016年3月鴻海收購日本夏普前，夏普公司債信不良，群創光電為降低應收帳款資金風險，林肯同、楊桂康遂安排呂姓男子開設科技公司，作為群創對日本夏普公司的面板代理商，代理商先以現金付貨款給群創，再向夏普收取應付帳款，代理商可從中賺取轉手價差。

一般來說，代理商合理轉手賺取利潤應在2.5％到5％間，但楊、林卻利用有核決代理商報價的權限，核予呂男公司較低報價，使代理商賺取毛利率拉高至3到10％，呂男再將獲利金額的4到5成，匯到林的海外帳戶，林朋分拆帳後再轉帳到楊的海外帳戶，或由呂妻直接提領現金給楊。

此外，在次級品面板銷售方面，楊、林利用有權設定3個月閉鎖期暫不出售次級品，並可與欲出價的廠商優先洽談權，不但幫呂男打聽其他有意投標公司出價，並助呂以較低價格標下群創的4．5吋與4．3吋次級品面板，呂再轉賣給中國白牌廠商獲利，扣除利潤及成本後，其餘給林、楊作為回扣。

楊、林坦承收取回扣，法官認定林收受46萬0682元美金（台幣約1340萬元）、楊收受35萬6261元美金（台幣約1036萬元），雖兩人未能與前公司達成和解，但林當庭交付12萬元美金（台幣約349萬元）美金商業匯票給群創、楊提出分期還款計劃，並先償還15萬美金（台幣約454萬元），減少群創損失，因此分別判處兩人有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。