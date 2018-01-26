竹市警局培育校園反毒種子 另辦社區樂活營

新竹市警察局辦理「校園反毒天使種子培訓營」，藉由各項課程培育48名學生成為「反毒種子」。（記者王駿杰攝）

2018-01-26 14:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕為響應行政院「新世代反毒策略」，新竹市警察局昨辦理「校園反毒天使種子培訓營」，藉由各項課程培育48名學生成為「反毒種子」，提升少年拒毒意識，並傳達散播竹市的12所高中（職）。另外，警少年隊今天指出，將於2月1日辦理「風城少年康樂社區樂活營」，警方將與志工一同陪伴學生進行鄉土環境教學。

警少年隊指出，這次反毒天使種子培訓營由轄內各公私立高中（職）分別推薦反毒天使，透過專業反毒講師講授「仿真新興毒品識別及毒品危害介紹」、紅絲帶基金會帶領學生們進行生動活潑的「反毒桌遊」及財團法人基督教更生團契新竹區會柯金波老師的「更生人現身說法」，培育48名學生成為「反毒種子」，希望回學校後能提升整體少年拒毒意識。

少年隊指出，警方更於寒假期間執行「校外毒品熱點聯合巡查工作」，以實際作為效淨化校園周邊環境，另針對「毒品熱點」查獲違規的學生，也會以少年輔導志工進行反毒宣導。

少年隊今表示，市警察局將在2月1日辦理「風城少年康樂社區樂活營」，於1月29日截止報名，該活動結合社區資源，警方將與社工合作，陪伴學生參觀農村文物展，並體驗古碉堡、掃街與環保肥皂、元宵DIY製作，名額有限，歡迎民眾報名參加。