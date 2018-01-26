爆下藥性侵正妹 整形名醫20萬交保否認指控

2018-01-26 14:18

〔記者劉慶侯／台北報導〕知名整形醫師張耀元，本月中旬和一名蔡姓輕熟女在酒吧約會後，兩人共赴飯店休憩；但事後蔡女具狀向台北地檢署控告遭下藥強暴，中山分局昨日將張耀元約談到案，但張否認任可指控，表示只願向檢察官說明，訊後被移送地檢署，仍被以20萬元交保並限制住居。

已婚的張耀元，曾擔任馬偕醫院整形外科主治醫師，現任京硯聯合診所，也是台灣微整形醫學會副祕書長，專長是醫美隆鼻、抽脂等。由於張耀口才流利，近年成為各大電視節目和新聞媒體的採訪對象。

在京硯聯合診所對張耀元的特別專長介紹上，還指出張耀元為美國私密處整形權威Dr.Gary Alter 親授門生，Dr. Gary Alter本身擁有美國整形外科專科執照與泌尿科醫師專科執照，好萊塢巨星指定御用整形外科醫師。

張耀元是在去年初經友人介紹，認識外貌姣好、身材纖細嬌小的蔡女；由於蔡女在諮詢顧問公司上班，名嘴張耀元也善於聊天，倆人當時交談甚歡，便保持聯絡。

警方調查，張、蔡兩人是本月中旬相約在台北市南京東路上的酒吧聚會，但席間蔡女不勝酒力，結果被張耀元帶往位在長春路、建國北路上的飯店休息。

不過，事隔多日後，蔡女認為自己平日酒量甚佳，怎可能和張耀元僅喝數杯後就有昏眩不支的情況，因此懷疑有醫療背景的張耀元對她下藥，伺機性侵，所以憤而向台北地檢署具狀提告，並在婦幼隊陪同下接受調查。

由於案發地點在中山分局轄內，檢察官指示警方，先後前往酒吧和飯店取得相關監視錄影畫面作蒐證；在檢視錄影畫面過程中，發現蔡女和張耀元在進入飯店時，神情雖有些恍惚，但無法判別究竟是酒醉或遭人下藥致使。

警方經通知張耀元昨日到案說明，但張在訊問中，不願說明是否當時曾有和蔡女發生性關係，表示只願意向檢察官說明，警方隨後將他移送台北地檢署。