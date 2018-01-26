疑未保持安全距離 騎士撞進大貨車下命危

2018-01-26 13:52

〔記者王宣晴／新北報導〕25歲的顧姓貨車司機今晨行經新北市淡水淡金路五段，在路口準備左轉時，後方22歲的楊姓騎士疑未保持安全距離，連車帶人撞進貨車底下，楊男被卡進貨車油箱下，警消到場時楊男已無生命跡象，目前仍命危，在加護病房急救中。

警方調查，今晨6點半，顧男駕駛7.5噸的大貨車行經淡金路往三芝方向，準備左轉石頭厝路時，後方的楊姓騎士卻直接從右後側方推撞上大貨車，楊男卡進車底，受困命危，警消趕抵協助脫困，將楊男送往淡水馬偕醫院急救，目前在加護病房觀察中，而確切肇事責任仍待警方調查釐清。