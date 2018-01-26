物業公司欠稅6100萬 姊妹淚訴「被掛名」免管收

2018-01-26 13:23

〔記者溫于德／台北報導〕設址北市的復興物業欠稅6100餘萬元，執行署依法向負責人鍾男追討未果，轉向前兩任負責人林家姊妹追討並聲請管收。姊妹開庭時辯稱，大學畢業不久就「被掛名」、不懂實際經營方式，加上過世父親才是實際負責人，力求不被管收，並緊急聲請傳喚坐在旁聽席的林家大哥證明所言不假。台北地院法官庭末採信姊妹說法，裁定駁回。

據悉，復興物業積欠營業稅與營利事業所得稅年度為98、99兩年度；執行署雖向登記負責人鍾男追討，但他拒絕出面，因而轉向林家姊妹討要，因未收到稅款聲請管收。

姊妹出庭均稱，亡父生前是公司實際負責人，她們只是「被掛名」，在公司內也只須要「泡泡茶」，且父親在世時使用兩人名義在外舉債，也是日後知情；而目前領月薪過活的姊妹也說，目前無存款可還。被聲請人律師採同樣說法，另補充，姊妹每次均前往執行署接受偵訊，足見無逃避責任想法，建議執行官應持續找尋鍾男下落以追稅。

執行官隨後解釋，雖曾找過鍾男但無結果，才依法找前任負責人林家姊妹負責，另依卷內資料足可認定，姊妹具隱匿財產情形。

法官休庭10分鐘後詢問被聲請人，若遭管收依法須通知何人？或不須通知？姊妹情急之下雖落淚，但不忘緊急聲請坐在旁聽席的大哥入庭、欲證明所言不假。

大哥證實姊妹所言為真，並提出其他地檢署不起訴處分書，證實父親確實在外欠債，而姊弟均被連帶起訴，但偵查後已獲不起訴處分確定。

法官在大哥證述後採信姊妹說法，並在裁定書內載明，審酌姊妹當時對於公司經營能力尚有欠缺，加上公司目前負責人為鍾男等原因，裁定駁回；不過提醒姊妹，在本案仍可抗告情形下，仍須找尋有利證據，證明責任歸屬，執行署則應持續找尋鍾男聯絡方式並追討。