百萬網購iphone被騙 高雄警方逮4男2女

2018-01-26 13:26

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵四隊今宣布偵破一個專門在「臉書」張貼販售iphone系列手機訊息，再利用line私訊交易的詐騙集團，共逮捕李姓等4男2女犯嫌，這個詐騙集團還謊稱博弈公司徵才與放款騙取網友的身分證、存摺、提款卡作為行騙犯案「洗錢」的人頭帳戶，受害人數超過70人，不法獲利上百萬元，全案依詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

偵四隊長李明達指出，偵四隊11分隊去年9月初接獲民眾報案「網路購物遭到詐騙」。經數月調查，查知該詐騙集團係利用盜取他人「臉書」帳號再貼文販賣便宜iphone手機訊息，以低於市價約5000至10000元不等優惠吸引被害人上鉤。

李明達說，被害人付款後都沒收到手機，以line與賣家聯絡則「已讀不回」，才知受騙。經清查被害民眾逾70名，遍及全台，連越南、印尼籍學生也被騙，有的民眾甚至一次性購買多台手機，詐騙金額高達一百多萬。

警方調查，詐騙集團在臉書釋出販賣便宜iphone手機之訊息，若有買家質疑手機為何如此便宜，則謊稱手機是續約取得較便宜，只需門號所以轉賣，待取得被害人信任後要求先匯款後寄出貨品，詐騙集團還會出示假的身分證、健保卡等證件取信被害人，並且謊稱若不先匯款就賣其他買家，軟硬兼施騙取被害人立即匯錢。

詐騙集團使用多達30本詐騙帳戶供被害人匯款，錢一匯入就立即由車手提領，當帳戶經被害人報警遭凍結，立刻更換一組新的詐騙帳戶。

警方共逮捕李女（26歲）、王男（30歲）、吳男（19歲）、葉男（22歲）、 呂女（26歲）、黃男（32歲）等6人。

落網犯嫌供述，詐騙的人頭帳戶來源有的以博弈用途收購，以每本代價4、5000元收購，或於通訊軟體上利用刊登借貸廣告，欲借貸需先寄帳戶存簿做為還款使用等，包括護理師、清潔工、學生、教師、廚師皆有人上當。

警方提醒民眾，人頭帳戶無論是因想賺外會或遭詐而提供，皆會揹上詐欺共犯刑責，得不償失。