通緝犯伸入包內握槍 眼尖警「神之手」卸彈匣壓制

2018-01-26 13:30

〔記者李容萍／桃園報導〕有槍砲通緝的黃姓男子藏匿在桃園市中壢區大樓內，警方會同海巡署持搜索票前往查緝，狡猾的黃男逃竄，經層層警網包圍才逮獲，但眼尖幹探發現黃男手裡放入隨身肩包內緊握槍支，導致包包隆起，員警第六感直覺而大聲呼叫提醒同伴注意，當下情勢緊張隨時有擊發可能，偵查幹員一湧而上壓制犯嫌，並使出「神來之手」，伸進嫌犯包內直接「卸彈匣」，僵持數十秒後黃男氣力用盡鬆手一脫，員警搶過肩包和手槍才將危機解除。

警方與海巡署在黃男租屋處查獲槍彈、改造工具一批及海洛因毒品，並將在場有毒品通緝的周姓堂兄弟3人依涉嫌毒品及槍砲案移送偵辦。

警方昨天凌晨搜索票與海巡署台北查緝隊單位，前往中壢區建國路一棟大樓內展開逮捕通緝犯行動，30歲的黃姓主嫌警覺性很高，一出門即從4樓向3樓的安全門持續逃竄，幸經層層警網包圍後始將黃姓主嫌帶回4樓的租屋處。

警方與海巡署總共於現場查獲改造手槍1把、彈匣2個、手槍子彈34顆、長槍子彈33個、金色小惡魔咖啡包20包（毛重157.55公克）、海洛因2公克、吸食器2組、子彈半成品25顆、槍枝零組件1批、改造槍械子彈工具1批等物。

黃姓主嫌到案後供稱，毒品是向綽號「小黑」的男子以2000元購得，準備拿來和同夥一同享用。至於槍支來源部分，3嫌全部拒答且交待不清，警方已採集相關跡證後擴大偵辦毒品及槍支來源。

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