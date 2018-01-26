賭債？經營欠債？台中母子3人引廢氣自殺

台中市發生母子3人在車內引廢氣自殺案。（記者廖耀東攝）

2018-01-26 13:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市傳出母子3人自殺案，中市警方調查後，確認是接汽車廢氣輕生，3人還幾乎喝光一瓶高粱酒，都有嘔吐跡象，但沒有找到遺書，家人也稱不知輕生動機，但鄰居卻指輕生動機可能是經營果菜批發不善而背負債務，也可能是簽賭欠下賭債，死者楊女的姊姊與女兒到場認屍，痛哭說：「怎麼那麼傻？」

警方調查，死者分別是56歲楊姓母親，32歲張姓長子與24歲的次子，一家3人同住中市南屯區，楊女的父親約5年前過世，留下蔬果批發的事業，由母子3人共同經營，3人同住一起，楊女另有一長女住在彰化縣。

母子3人昨天晚間到黎明路的五金行買管子等用品，還買一瓶高粱酒，之後，於南屯區偏僻的高鐵涵洞下輕生，把管子接到排處管，另一端接到副駕駛座的車窗，用車窗玻璃卡住管子，車內有購買管子的發票，還有昨晚於苗栗縣用餐的發票，今天上午7時許，清理廢棄物的工人發現報警，當時警方從遺體僵硬程度研判，死亡時間已有1至2小時。

警方發現車內有一瓶高粱酒，僅剩約50CC，還有3個塑膠杯，放置在中控台與儀表板旁，且3人都有嘔吐跡象，其中，長子坐在駕駛座，次子坐在副駕駛座，母親則躺在後座，沒有他殺跡象，檢察官指示化驗杯子指紋確認身分。

楊女的長女強調，她不知媽媽輕生動機，她昨天（25日）上午找媽媽，媽媽說要到台北找堂姊討論生意，昨夜8時左右，媽媽還跟她聯繫，指堂姊到南部去而未遇，她今天上午想打電話找媽媽，卻沒想到接聽電話的是春社派出所的所長。

警方並未在現場找到遺書，楊女的女兒與姊姊，也都稱不知道動機，鄰居則說，這家人疑似因經營水果批發不善，沒錢周轉而陸續欠債，但金額不詳，有人說幾十萬，有人說幾百萬元，亦有鄰居指稱是賭債，說法相當分歧。

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