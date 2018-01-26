中國遊客淪為詐騙「幫兇」出境後遭辦人頭手機行騙

2018-01-26 12:49

〔記者林嘉東／新北報導〕詐騙集團取得人頭手機，把腦筋動到來台觀光的中國遊客，取得遊客個資後，申請大量人頭手機，詐騙國人。新北市警局金山警方今天逮到蘇姓男子為首的16名詐騙集團成員，訊後將蘇等人依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市金山警分局接獲線報，有詐騙集團專門以報章雜誌與網路遊戲訊息刊登放款、借貸，或是以徵才騙取存摺、金融卡等物，作為匯款的人頭帳戶所用，另一方面以優渥薪資招募車手。

案經刑事警察局偵查第二大隊第三隊與金山分局合作偵辦，發現蘇姓主嫌，透過躲藏中國的台籍首腦，以不詳管道取得來台旅遊的中國唐姓女遊客個資後，等唐女出境後，向電信業者申請5支易付卡，供詐欺機房使用。

該集團詐騙手法五花八門，有假冒檢調、公務員，另有網路購物、電視購物詐欺，與假冒知名電視台以退款或分期付款詐欺等手法，向被害人詐取財物。

詐騙成員詐得財物後，遠至台中地區超商ATM提領被害人所匯入之款項後，再至麥當勞、加油站等埸所公共廁所交付，由蘇姓主嫌將錢轉匯至藏匿在中國的首腦。

警方數月追查，今天逮到蘇姓等18名詐騙成員，查出該集團詐騙16名被害人，騙走數萬至數百萬元，其中單筆詐騙金額竟高達290餘萬元，總計得手近千萬元。

警訊後，將蘇等人依違反刑法詐欺罪嫌，移請送新北地檢署偵辦。 ‎