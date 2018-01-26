南下訪友摩鐵辦轟趴 男女一行8人遭警查辦

2018-01-26 12:32

〔記者黃建華／高雄報導〕一群男女從北部南下高雄訪友，竟就在投宿的汽車旅館開起長達10小時的「毒趴」，高雄市警少年隊獲報前往查緝，當場逮捕黃姓等8名涉案男女，起獲海洛英、安毒與改造槍械1把、子彈11發，全案依槍砲、毒品等罪嫌擴大偵辦中。

高市少年隊今宣布偵破一起摩鐵毒趴案，警方是本月23日晚間接獲線報，得知苓雅區某汽車旅館內有人進行毒品轟趴，偵查組長楊順益立即召集前往查訪，經確認疑犯住宿房號後，會同苓雅分局民權派出所員警進行埋伏，於晚間6時35分許，趁犯嫌黃男自旅館房內外出時實施盤查，果然於黃嫌上衣口袋內發現安非他命吸食器1組，警方隨即進入房內查獲嫌疑人洪男、胡男、林男、徐男、張女、韓女等6人，又在另一房內查獲嫌疑人何男1人，並查扣海洛因1包（毛重2公克）、安非他命3小包（毛重38公克）、安非他命吸食器1組、改造手槍1支、子彈11顆、瓦斯槍1支等贓證物，全案依毒品防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例案移送台灣高雄地檢署偵辦。

據嫌犯等人向警方表示，他們一行4男2女自北部南下高雄訪友，與2名住高雄的友人，共8人分租該汽車旅館2間房間，並在其中一間房內進行長約10個小時「毒趴」後，意猶未盡，欲再前往另一房間拿安毒吸食器及毒品施用時，遭警查獲。