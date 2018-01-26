不滿母親交男友 21歲兒開槍逼母新歡分手

2018-01-26 12:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日長春街全聯超商附近22日晚發生槍聲，烏日派出所獲 報後前往調查，現場發現地上有3顆彈殼，沒有人員受傷，在25日下午查獲林姓嫌犯，原來林嫌不滿母親新交林姓男友，到林姓男友常去的麵攤開槍示警，警方將嫌犯移送法辦。

烏日派出所表示，22日晚上，有民眾報案，在烏日長春街全聯超商附近有槍聲，警方據報前往，現場發現有3顆彈殼，沒有人員受傷。

烏日警方立即鎖定車牌，調閱各路口監視器，快速鎖定開槍的人是21歲的林嫌，昨天下午在彰化逮捕林嫌，並在北屯區祥順路的河堤取出起出改造手槍及道具槍各一把。

據了解，由於林嫌的42歲母親有2次婚姻，均離婚收場，林嫌的母親與第一任先生共生了2名小孩，林嫌是第一任先生的小孩，而林嫌母親也跟第二任先生還有2位小孩。

由於林嫌母親最近又交往一位另一名51歲林姓男子，10多天未回家，林嫌擔心母親又被男人所騙，便於22日晚上前往母親的新男友常去的麵攤，想要去警告，剛好麵攤關門，林嫌憤而開槍示警。

隨後，有了3、4輛車來到麵攤，約有近10名男子， 將麵攤砸壞，警方正在調查，是否是林嫌同一夥人所為。

警方先將林嫌以違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇罰嫌依法移送法辦，其他毀損店面情事，警方擴大偵辦。

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