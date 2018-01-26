情侶燒炭陳屍租屋處 女方10天前想提分手即失聯

警方昨晚獲報，發現情侶疑因燒炭陳屍在租屋處多日。（記者王宣晴攝）

2018-01-26 11:51

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重昨晚驚傳情侶在租屋處燒炭身亡，35歲的吳姓女子本月中失聯，家屬著急報案協尋，昨晚在警消的陪同下破門進入吳女的租屋處，卻發現吳女與37歲的黃姓男友陳屍在床上，死亡多日，床邊有燃燒殆盡的炭盆，而門窗被膠帶封死，目前遺體被移至殯儀館，確切死因仍待檢警相驗釐清。

警方調查，吳女與前夫育有2子，離婚後孩子則交由前夫撫養，日前與黃男交往，兩人同居在新北市三重區福德北路的套房中，本月15日，吳女與家人聯繫，表示黃男控制慾太強，最近想提分手，但之後卻失去音訊，家人先到警局報協尋，昨晚找到吳女的租屋處，在警消的陪同下破門進房查看，卻發現吳女與男友陳屍屋內，死亡多時。

警方表示，吳女與黃男兩人被發現仰躺陳屍在床上，遺體腫脹，已有屍斑屍水，屋內門窗被膠帶緊緊封死，地上則有炭盆及酒瓶，現場並未留有遺書，初步排除外力介入。

警方今晨也聯絡到黃男家屬認屍，今天上午將兩具遺體移至板橋殯儀館，雙方家屬在路邊泣不成聲，頻喚死者名字，場面哀戚，黃男家屬受訪時僅表示：「他解脫了」，目前待檢警相驗遺體釐清死因，調查是否有加工自殺可能。

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