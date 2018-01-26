汐止6車追撞2輕傷...警還沒下車 「紅斑馬」就屁股開花

國道汐止分隊紅斑馬遭後方車輛追撞，左側保桿凹陷。（記者林嘉東攝）

2018-01-26 11:22

〔記者林嘉東／新北報導〕天雨路滑！

今天清晨國道一號南下汐止路段，發生6輛車追撞事故，處裡的事故「紅斑馬」，無端遭受波及，慘遭追撞「屁股開花」，還好僅造成2駕駛受傷。

國道公路警察局第一公路警察大隊汐止分隊今天清晨4時許獲報，國道1號南向9.1公里汐止路段內側車道，發生載水果的小貨車失控自撞護欄，後方小客車閃避不及追撞上去。

事故後，小貨車上的橘子散落在車道上，汐止分隊警員趕往處理，將「紅斑馬」停在事故車後方不到10秒鐘，也成了「被害人」，慘遭後方車輛追撞。

2起車禍共有6台車輛受損，2名傷者輕傷送醫已無大礙。

汐止分隊刁姓小隊長表示，他接到事故通報一路鳴放警報器到場後，準備下車擺放交通錐警示，提醒用後方注意，還沒下車就被後方車輛追撞。

警方調查，事故發生後，附近車流緩慢下來，停在警車後方的內側車道的藍色小貨車，與中線車道上的轎車，肇事的白色貨車，疑為超車，不當變換車道。

白色貨車先追撞前方藍色小貨車，再擦撞停在中線車道的轎車，藍色小貨車被撞擊後，再往前推撞「紅斑馬」。

警方指出，從警車行車影像後鏡頭清晰可見後方車輛都已停車，白色小貨車變換車道不當，直接撞入前方停等的車陣中，才造成二次追撞事故，還好僅2名傷者受輕傷，駕駛經施以酒測均無酒精濃度反應。

警方呼籲，天雨路滑，用路人開車一定要隨時注意前方車輛，保持安全距離，切勿任意變換車道，看見巡邏車在處理事情時，一定要提高警覺提早避讓，維護現場的安全。

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