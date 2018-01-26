年關將至 台中婦攜兩成年兒車內自殺

台中市南屯區同安南巷高鐵涵洞下方，今早傳出母子3人在車內引廢氣自殺憾事。（記者廖耀東攝）

2018-01-26 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕台中市今早傳出自殺事件，一名母親與兩名成年兒子在車內引廢氣自殺，警消獲報後趕往現場，3人均已死亡。

綜合媒體報導，有民眾在上午7時20分行經台中市南屯區同安南巷，發現高鐵涵洞下方有轎車引廢氣自殺，警消到場後3人已無生命跡象，確認死亡未送醫，分別為56歲楊女和她32、24歲的兒子，鑑識單位正持續蒐證中，同時連絡楊女女兒到場處理。

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