金管會前副主委兒涉內線交易 凌晨30萬交保

2018-01-26 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕金管會前副主委呂東英之子呂建安，傳出涉內線交易，檢調昨搜索呂建安住所等3處，並以嫌疑人身分傳喚呂建安等6人，另約詢9名相關人作證，至今天凌晨約1點，呂建安等人移送北檢複訊，經漏夜訊問後，檢方以涉犯《證券交易法》等罪嫌，諭令呂建安30萬元交保。

本報報導，檢調接獲檢舉，呂東英之子呂建安於2013年，因擔任天悅、天華、天盛3家投資顧問公司代理人，提早得知天悅3公司欲以每股16.5元價格，收購當時股價僅12元的上櫃公司佳營電子（現已暫停交易），涉嫌於佳營發布利多重大訊息前，洩漏消息給另3人共同買股套利，涉內線交易、特別背信等罪，昨被檢調搜索、約談到案。

呂建安為政治大學經營管理碩士，現為中華無形資產鑑價公司董事，其父呂東英則為該公司董事長，曾任金管會政務副主委、財團法人證券櫃檯買賣中心董事長，在金融界有「鐵漢」封號。

《蘋果日報》報導，呂建安交保步出北檢，被記者問到有無涉及內線交易、會不會覺得冤枉、這樣對得起父親嗎，他不發一語往前走。

檢調昨天搜索呂建安住處，以涉犯《證交法》特別背信罪嫌疑人身分，約談當時擔任佳營公司董事長的吳成及相關經辦人員，另也約談呂建安、友尚公司董事長曾國棟等人到案。

據悉，佳營原本最大股東為大聯大集團旗下友尚，天悅等3家公司完成收購後，提供給中間牽線人佣金，作帳時疑似違反《商業會計法》，因此時任大聯大集團副董事長、友尚公司董事長的曾國棟也涉嫌。