擔心亡魂纏身 20歲擁槍嫌乖乖認罪

2018-01-25 22:39

〔記者王捷／台南報導〕厲姓男子因為違規停車，被警方查出一把改造手槍、子彈以及開封的小武士刀，做完筆錄後，偵查隊看見厲男將槍推給死者的「慣例說法」，勸厲男，男子漢敢做敢當，積不了陽德不要缺陰德，小心陰魂纏身，不久厲男改口，坦承槍枝是自己所有，但對槍枝來源供詞仍閃爍，訊後警方將厲男依槍砲彈藥刀竊管制條例移送法辦。

21歲的厲男，有槍砲、殺人未遂等前科，疑似在道上剛嶄露頭角，警方調查，有角頭將槍枝寄放在厲男身上，不過因為25日凌晨他開車經過市區時，因為違規停車被警方盯上，同時也看到他的副駕駛座的腳踏墊，有一把小武士，因此喝令厲男熄火、下車。

經過搜索後，警方在厲男副駕駛坐下的一個小手提袋，發現一把改造手槍以及10顆子彈，厲男落網後態度從容，對槍枝來源都推給一名去年死亡的郭姓友人，辯稱是死者寄放在他身上。

不過偵查隊依據人際關係發現，厲男的說法有問題，暗示他不要將錯推給亡者，勸他不要鐵齒，積不了陽德也不要缺陰德，小心陰魂纏身，厲男聽完後臉色一變，在等待二次問訊時相當沉默，最後才供稱，這把槍不是死者持有，雖然他持有槍枝，卻是一名不認識的友人寄放。

雖然厲男改口，不過警方仍認為，厲男對槍枝來源交代不清，訊後將他移送法辦。