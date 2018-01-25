1/25 威力彩頭獎摃龜！ 今彩539頭獎1注獲得

2018-01-25 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕今晚開獎的第1070000008期威力彩，頭獎摃龜；第10700022期今彩539，頭獎開出1注，每注可得800萬元，由嘉義市東區過溝里興中街50號的「元閎彩券行」開出。

威力彩第1070000008期中獎號碼為：「第一區：09、14、20、29、36、38。第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共9注獲得，每注可得15萬元；肆獎共28注獲得，每注可得2萬元；伍獎共187注獲得，每注可得4000元；陸獎共1153注獲得，每注可得800元；柒獎共2398注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬2996注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬6594注中獎，每注可得100元；普獎共2萬9439注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第1070000008期中獎號碼為「09、14、20、29、36、38」，五合摃龜；四合共1注獲得，可得6萬7500元；三合共75注獲得，每注可得5750元；二合共1590注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000022期中獎號碼為「06、07、14、22、36」，頭獎開出1注，可得800萬元；貳獎共146注獲得，每注可得2萬元；參獎共5923注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬6911注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000022期中獎號碼為「06、07、14、22、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共91注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4384注中獎，每注可得1125元。

第107000022期3星彩中獎號碼為「143」，正彩共12注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000022期4星彩中獎號碼為「7145」，正彩共1注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」