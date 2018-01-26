獨家》8旬老母返火場撥電話提醒兒 竟成最後聯繫

黃婦家竄出明火。（記者王捷翻攝）

2018-01-26 00:00

〔記者王捷／台南報導〕25日凌晨5時許，安南區一棟透天厝傳出火災，80歲的黃姓婦人，疑似是使用電熨斗導致起火。監視器拍下黃婦生前身影，黃婦原本拖著剛開完刀的雙腿，逃出火場，疑為了提醒跑夜班車的兒子，又返回火場拿電話，黃男接獲母親生前的最後一通電話後，黃婦就命喪火窟，被發現時全身燒焦倒在自家廚房，距離後門只有一步之差，檢方相驗時，黃婦手裡還緊抓著手機，通話紀錄顯示最後一通電話就是兒子的電話。

25日清晨，消防局接獲黃婦兒子報案，在夜班跑計程車的黃男情緒相當激動，他供稱80多歲的老母親，前幾分鐘打電話給他問他何時返家，不久就跟他說，使用電熨斗時起火要他回家小心就斷了線，之後再也沒接電話，他心裡很焦急，拜託消防員趕快救救老母親。

消防局緊急出17車46人馳援，抵達現場時黃婦家已經竄出明火，消防員由鄰居口中得知，黃婦尚未脫困，先灑水降溫並用破壞器材破壞鐵捲門進入火場，此時黃男也趕回家，他想進入火場救援，豈料因為大火讓他無法進入家門，只能在火場外拜託消防員幫忙。

經過約20分鐘火勢控制後，直到清晨6點30分才在一樓廚房尋獲黃婦屍體，死者鄰居哀嘆，0206台南大地震黃家逃過一劫，沒想到此次卻命喪火窟讓人難過，另外，鄰居的監視器也拍下，黃婦生前的影像，原來黃婦已逃出火場，但依據監視器畫面上的時間，疑似是進屋拿手機，打最後一通電話給兒子，提醒家裡失火，回家要小心，最後再也沒有出現。檢方相驗時發現黃婦到死後仍抓著手機不放。至於起火原因目前消防局正在調查中。

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