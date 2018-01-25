南市警分局大風吹 局長鬆口：接續異動跟選舉有關

2018-01-25 22:59

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局高階警官人事大風吹，16個分局加保安大隊有10個單位異動，部分中階警官也引領期盼接下來的調整機會，市警局長黃宗仁鬆口，接下來的科室主管、督察警官及偵查隊長要職，將在年中以前調整完畢，這次的分局長、大隊長異動，是延續賴院長的觀念，尤其反毒、打詐、掃黑幫的重點外，接下來的異動與年底選舉有關，以反賄選為重點。

由於市警一分局長邱文亮以及市警五分局長黃光榮獲拔擢，帶動警局高階警官異動，邱文亮將到高雄港務局任職總隊長，黃光榮則升任市警局警政監，將負責專案任務。

這次新任分局長、大隊長共有十位，一分局、四分局、五分局、六分局、歸仁、麻豆、學甲、佳里、玉井及保大都有新任主官，高階警官異動的參考重點，黃宗仁說，是依據行政院賴清德院長，在台南當市長時對治安管理的重點。

黃宗仁說，今年的三項目標是反毒、打詐、掃黑幫，這次調動還參考賴院長任台南市長時，提出的反毒策略，新任的主官要打破過去「績效式」掃毒，深入區里解決民眾困難，過去各單位間各自比賽，達成上級規定的件數，不過賴院長認為要執行「社區警政」掃毒要進入社區，解決居民的困擾，才有反毒成效。

另外的異動條件，黃宗仁鬆口與選舉有關，針對年底選舉，市警局安排適任的高階警官，維護健康的選舉，高階警官異動後，將會調整科室、督察主官與偵查隊長，異動的人選也會依據賴院長的策略與選舉重點作為依據，將在今年中前做完人事調整。

對於今年中階、基層警職異動，黃宗仁說，除了大方向外，未來也會依「功績」做升遷調動標準，中階幹部要有相關經歷、過去是否有亮眼功績，例如刑大副大隊長，一定任職偵查隊長才能升任，偵查佐要升小隊長也會參考是否有破大案，表現好的偵查小隊長有機會升任今年多出了兩缺分隊長，當然績效不好的偵查小隊長會有汰除機制，鼓勵健康升遷。

分局長、大隊長調動名單：

一、歸仁分局長鄭榮崑調第一分局長。

二、第四分局長梁仁輝調歸仁分局長。

三、麻豆分局長蔡進閱調第四分局長。

四、學甲分局長楊青垂調麻豆分局長。

五、保安大隊長陳錦文調學甲分局長。

六、第六分局長吳清飛調第五分局長。

七、佳里分局長黃勝智調第六分局長。

八、玉井分局長楊華中調佳里分局長。

九、桃園市政府警察局保安科長陳保安調玉井分局長。

十、人事室主任翁誌宏調保安大隊長。