不是痴漢！男搭客運摸鄰座女大腿 罹患「這個」判無罪…

2018-01-25 21:00

〔記者王定傳／新北報導〕54歲何姓男子被控，2016年間搭乘客運時，伸手觸摸鄰座女乘客思思（化名）的左大腿，被拒絕後，甚至作勢揮拳；但新北地院依據醫院、醫師判斷及監視器等證據判定，何男患有異睡症、疑似快速動眼期睡眠行為障礙症，犯案時無法排除受睡眠病症影響、無意識所為，判決無罪。

檢警調查，2016年1月10日，何男從嘉義市搭乘國光客運，經國道1號北上台北市，行經三義路段時，突然伸手越過座位間扶手，偷摸思思的左大腿，他被推開後，又再度伸手，思思抵抗，何男竟握拳作勢要打人，奇怪的是，2人對峙約1 、2 秒鐘後，何男又突然停手，做出入睡狀，思思傻眼，拎起包包向司機投訴！

檢方認為，何男觸犯性騷擾防治法及恐嚇危害安全罪嫌，將他起訴。但何男喊冤說：「我當時一上車就睡著了，後來有一些不自覺的行為，根本不知道有這些行為，我是因為快速動眼期的睡眠障礙所造成，當時沒有意識！」並提出診斷證明書為證。

法官勘驗車內監視器畫面發現，何男一開始，確實保持睡覺姿勢，後來因身體輕微晃動，突然將左手向思思的方向揮擊1下又縮回，力道軟弱無力，之後又以左手抓住思思的右手，右手握拳、向後呈拉弓狀，舉止怪異，與一般性騷擾或恐嚇行為有別。

審理時，知名精神科醫師楊聰財證稱：「我有看清楚影片中何男的行為，依我的專業判斷，無法排除他的行為是睡眠障礙造成的，我個人估計80％是睡眠障礙造成！」法官綜合判定，無法排除何男是因睡眠病症發作、無意識所為；可上訴。