高市警異動 14高階警職交接

高市新任刑大大隊長、分局長交接，警察局長何明洲期待新治安團隊無縫接軌。（記者黃建華攝）

2018-01-25 15:54

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市警局今天下午舉行卸任、新任刑警大隊長、分局長等14位高階警職交接，對於外調的楠梓分局陳百祿分局長及刑警大隊長葉超鴻，為港都警政工作的辛勞與貢獻，警察局長何明洲表達由衷的敬意和謝忱；並誠摯歡迎新到任的湖內分局長孫成儒、六龜分局長楊川及新任刑警大隊長侯東輝加入高市治安團隊。

今天交接的高階警職包括︰卸任的楠梓分局長陳百祿，外調桃園市大溪警分局長、原高市刑警大隊長葉超鴻北調台北市刑警大隊長、前刑事局偵三大隊長梁原銘調任高市警政監。

另外，原小港分局長黃文哲調三民第二分局長、原六龜分局長陳世煌調任小港分局分局長、新任六龜分局長由前警政署公關室科長楊川接任、新任鳳山分局分局長李謀旺（原左營分局長）、新任左營分局長蔡文峰（原林園分局長）、新任林園分局長陳杏結（原湖內分局長）、新任湖內分長孫成儒（原警政署後勤組科長）、新任楠梓分局長陳錦坤（原旗山分局長）、新任旗山分局長洪振順（原高市保大大隊長）、新任保大大隊長陳文耀（原公關室主任）、 新任刑警大隊長侯東輝（原航警局刑警大隊長）。

局長何明洲表示，社會治安一直是民眾最關心的重點工作，市警局肩負全體市民最深的信賴與期待，新治安團隊上路沒有適應期，新任分局長必須立即就戰鬥位置，以決心與魄力來拼治安，讓民眾了解市警局對治安推動的用心，以達到治安無縫接軌。