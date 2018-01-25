X光檢查儀越買越爛？ 關務署澄清：契約可供公開檢視

2018-01-25 15:39

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於有媒體報導質疑，海關去年採購新型X光貨櫃檢查儀，結果穿透力不足、越買越爛，並涉嫌為特定廠商降低驗收標準。關務署今嚴正澄清，新購入檢查儀穿透力絕對優於目前使用機型，招標過程前後公開合法，並納入專家意見，經得起外界檢視。

關務署解釋，全台海運X光貨櫃檢查儀共10台，其中高雄關有兩台，使用超過10年，穿透力僅15公分，原先打算購入兩台新型檢查儀汰換，之後配合行政院「新世代反毒策略」，盼提高高風險地區進口海運貨櫃的查驗比率，決定再增購兩台。

考量採購金額龐大，又涉及專業知識，還特別成立「海運X光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫專案小組」，由副署長擔任召集人，邀請政風單位人員參與，並公開招標委託清華大學提供專家意見，協助規格諮詢、審標、履約管理及驗收。此外，即使採購法未強制規範要辦理事前公開閱覽，但為求周全仍主動辦理。

對於外傳招標過程中，關務署為特定廠商下調穿透力檢驗要求，由35cm降至28cm，表現甚至遜於目前使用機型。

關務署嚴正澄清，該篇報導錯誤將「穿透力」與「（前後物品）對比能力」混為一談，招標購入新機穿透力不僅達35cm，還具備區分有機、無機物質功能，與現行檢查儀只能穿透至25cm更佳。

檢驗標準下調的是「對比能力」的測試方式，舉例來說，在厚鋼板後放置另一物品，檢查儀是否能明確以色彩深淺不同方式呈現，以供查緝人員區辨。且更改檢驗標準的時間點是在「公開閱覽後、正式招標之前」，並非招標後才更改。

至於為何更改，關務署表示，公開閱覽時，設定的檢驗標準為「35片鋼板（每片鋼板1cm）其後依附7cm」，經業者反映，檢查儀穿透力若只限定35cm，不可能再顯示出穿透範圍後方的物品。參酌專家意見後，認為確實合理，才修正為「28片鋼板（每片鋼板1cm）其後依附14cm」，此對比度也絕對足以支應查緝需要。

最後，對報導質疑得標廠商英國「RAPISCAN SYSTEM LIMITED」，其美國母公司OSI Rapiscan有大量採用中國零件、行賄他國海關人員等情事。

關務署表示，採購案的簽約對象只有英國RAPISCAN，皆無涉美國OSI Rapiscan，且採購契約明訂，不能使用任何中國零件，過程中也派員實地查驗確保。此外，本次採購契約採用工程會範本，一定訂有契約終止條款，契約書也皆有上網公開，可供公開檢視。