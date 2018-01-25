縱火燒死86歲父母釀6死4傷 逆子冷笑嗆家人「廢話」

2018-01-25 15:06

〔記者楊國文／台北報導〕逆子翁仁賢被控前年除夕圍爐夜預謀潑灑汽油，縱火燒死86歲高齡父母、親友釀成6死4傷人倫慘劇，一審判他死刑，高等法院今召開號論庭，翁男的大哥、四哥等四人出庭均請求判他死刑，檢方則指控，翁男犯下殺父母、共6條人命，乃最嚴重之罪，且無悔意，鑑定報告也認定他難以教化、再犯可能性高，被害家屬也害怕稱「放翁男出來，換我們死」，應仍判他死刑，翁男庭訊均不回答合議庭問話，並數度冷笑，還批評出庭的家人證詞是「廢話」、「放屁」；訂3月8日上午宣判。

翁仁賢的大哥翁仁焜今出庭沈重指出，么弟翁仁賢殺害父母的傷害已造成，但他至今從未道歉或表達悔意，「這種人還可以教化嗎？」，在此案受嚴重燒傷的四哥翁仁平今穿壓力衣出庭表示，父母養翁仁賢到他50歲，家人對他已經是人至義盡，他竟不懂感恩，希望法院仍判他死刑。翁仁賢還押時，一路冷笑至上囚車。

52歲男子翁仁賢排行老么，4名哥哥與2名姊姊事業有成，他則在龍潭老家務農。

翁仁賢自認受不公平對待和遭受欺壓，涉嫌於2016年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區中豐路360巷200號自宅，趁父母、兄姊、姪子、姪女等親友共16人團聚吃年夜飯時，拿出事先購買的20公升汽油，在屋外停車場、屋內縱火，造成父母、2名姪兒、姪兒的妻子以及看護在內6人死亡，還有4人全身嚴重灼傷，犯後逃亡仍落網。

檢察官偵查後，依涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪、殺人罪、殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌，提起公訴，並求處死刑。

桃園地院認為，翁男以泯滅人性的極端殘忍手段，放火燒死至親，並殃及無辜親友，險陷滅門慘禍，更奪走其三哥一雙就讀醫學院子女的年輕生命，且翁男犯後仍毫無悔意，足見已無教化可能，判他死刑。