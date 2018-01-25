尋輪椅主人 3熱血警意外救了獨居老婦

2018-01-25 14:48

〔記者姚岳宏／台北報導〕3名員警從1張遺留在餐廳的輪椅，因為熱心加上鍥而不捨，挨家挨戶尋人，順利救出1名獨居在家跌倒，卻無力起身的老婦將其脫困送醫。

文山二分局興隆派出所警員關鉦育、陳逸恩與警專實習生歐宜勛，本月22日晚間巡邏途中，接獲轄內麻油雞店報案指稱，有客人遺留1張輪椅及1件外套在店內，卻始終無人前來領回，希望警方能協助發還。

員警從店員獲得的資訊，研判應是居住附近的1名獨居老婦所遺留，考量婦人若沒輪椅，生活起居相當不便，3警在飄著細雨的黑夜裡推著輪椅，挨家挨戶地循線查訪，冀能儘快找到輪椅的主人。

員警最後得知老婦住址，抵達她家門外時，發現室內燈光明亮且窗戶未關，敲門按鈴卻無人回應，敏感度高的3警嘗試在屋外側耳凝聽，實習生歐宜勛更從房內吵雜的收音機聲中，聽到若有似無的求救聲，立即通知鎖匠及救護車前來。

破門後見到老婦人跌坐於浴室地板動彈不得、哀號呻吟，原來是老婦人如廁時不慎跌倒，卻因年邁體弱而無力站起，在冰冷的地板上躺了近2個小時，經緊急送醫檢查治療後，幸運的僅輕微擦傷無大礙。

當家屬趕來醫院見到老婦人時不禁嚇了一跳，並表示老婦人患有心臟病、高血壓及糖尿病等慢性疾病，且定期於醫院洗腎，若非遇上熱心的員警，恐怕不會發現老婦人受困，後果將不堪設想，對於員警的及時營救，不斷表達感激之意。