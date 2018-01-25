警救助迷途翁 老妻派出所內溫馨擁夫

2018-01-25 14:10

〔記者鄭景議／台北報導〕松山分局三民所警員白曉帆、魏嘉成，本月11日在擔任巡邏勤務時，接獲報案稱基6號水門內疑似有迷途老翁案件，白員到場後發現一位約83歲的王姓老翁獨自在水門內河邊步道，撐著枴杖，白員便上前關心詢問，王翁ㄧ時無法說出自己姓名與住家，又面露疲憊，幾乎快跌坐在地上。

白員先聯繫巡邏車前來搭載，又因王翁無法行走至巡邏車停車的位置，白員便先扶著王翁坐在警用機車前，警方一邊慢慢的騎車，一邊安撫著王翁緊張的情緒，騎到巡邏車停放處後，先將該王翁載返所休息。返所後，白員見王翁可能是在天氣寒冷的街頭走了很久，導致不斷發抖，便購買熱食予其果腹及提供熱水及外套保暖。雖王翁無法說出個人年籍資料及居住所，但白員仍查出該王翁的家人中午時已通報失蹤，故白員便立即通知其家屬到派出所辦理撤尋及帶回。

查詢後發現，原來王翁當天中午12時許因與妻子到醫院看診，但王翁趁妻子掛號看診時走失，全家人整個下午在外不知所措地到處尋找，加上當日天氣寒冷，王翁身上又未帶任何可辨識的物品，正當難過得不知如何是好時，電話突然響起，幾乎喜極而泣。當王翁的妻子到所內一看到其夫時，立刻上前緊緊的將其抱住並不斷地說:「你到底去哪裡了」，場面令人感動。

最後在白員做完失蹤人口撤尋後，王翁的妻子表示，其夫走失，正愁這個年該如何過時，所幸遇到白員的協助讓其夫能與家人團圓，終於可以放心地準備過年了。王翁之家屬對於警方熱心助人的精神，協助需要幫助的人，保障民眾身心安全，再三表達感謝後離去。