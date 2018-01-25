繳不出新車貸款 男持刀行搶檳榔攤

鄧男騎機車前往檳榔攤。（記者余衡翻攝）

2018-01-25 13:52

〔記者余衡／新北報導〕25歲鄧姓男子因缺錢花用，昨天上午持水果刀，闖入新北市樹林區柑園街一間檳榔攤內行搶，得手近1萬5千元後騎車逃逸，警方獲報後調閱監視器循現前往鄧男工作地點，趁他外出送貨途中將他逮捕歸案，深入追查才發現他前女友曾在該店上班，對環境熟門熟悉因而鎖定該店行搶。

警方調查，有毒品前科的鄧男在樹林一間貨運公司擔任送貨員，平日騎機車往返三峽通勤，昨天上午他預藏水果刀出門上班，6點多行經柑園街一處檳榔攤時，假藉向李姓女店員購買沒冰的啤酒，趁李女轉身往店外後方拿取時，亮出水果刀大喊「搶劫！」隨後他搜括櫃台內近1萬5千元現金，離去前還撂下狠話「我知道妳有女兒，敢報警試試看！」隨後即騎機車逃逸。

警方獲報後研判是熟人所為，經調閱附近監視器，發現鄧男先以口罩遮掩機車車牌，遠去後再行取下，警方查出他位於三峽的住處，但當時屋內空無一人，再循線查出他上班地點，透過公司提供貨車GPS定位記錄，趁鄧男開車到中和送貨時，當場將他逮捕歸案。

鄧男到案後供稱，因為上月購買全新轎車，每個月扣掉1萬多元的車貸後手頭很緊，得知前女友工作的檳榔攤通常只有1人顧店且收銀機常未上鎖，才會預謀持刀搶劫，得手後水果刀隨意丟棄已不知去向，贓款中9千多元用於繳交本月車貸，剩餘5千多元則遭警方查扣，全案訊後依強盜罪移送法辦。