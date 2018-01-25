打開公文夾竄出蛇！ 嚇壞竹山鎮清潔隊員

南投縣竹山鎮清潔隊員將躲在公文夾內的錦蛇放生。（記者謝介裕攝）

2018-01-25 13:49

〔記者謝介裕／南投報導〕打開公文夾赫見1條蛇竄出，這不是驚悚電影劇情，今日在南投縣竹山鎮公所清潔隊辦公室真實上演，令清潔隊員工嚇了一大跳！

今日上午8時許，竹山鎮公所清潔隊石姓隊員抵達辦公室後，隨手從放置公文的紙箱中，取出1只公文準備辦公，怎料，覺得公文夾好像特別有「份量」，仔細一瞧裡頭竟然躲著1條蛇，隨即將公文夾「歸位」，此時蛇因被驚動，也離開公文夾並蜷縮在紙箱角落。

石姓隊員目測研判，該蛇長度約30多公分，且是無毒的錦蛇後，內心也鬆了一口氣，並與同仁一起將錦蛇放生回歸山林，其同仁則打趣表示，雖然清潔隊位在竹山郊區，但因周邊環境維持的相當乾淨，近10年來，連在戶外也幾乎未見過蛇類的蹤跡，石某竟可在公文夾內「撞」蛇，運氣如此之好，說不定去買樂透還真的會中大獎，讓自己過個快樂年﹗

清潔隊長陳東睦得知此事後指出，近來日夜溫差大，極可能因此該錦蛇才從戶外溜進辦公室，並躲藏在紙箱內打算取暖過冬，其次，隊員們將廣達2公頃的垃圾掩埋場，在禁止傾倒垃圾並覆土植生綠美化後，目前已蛻變成鎮民休閒的壘球場，該蛇的出現，也可算是自然生態保育的成果之一。

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公文夾內竄出無毒錦蛇，南投縣竹山鎮清潔隊員將其放生。（記者謝介裕攝）

近來日夜溫差大，該錦蛇可能因此從戶外溜進辦公室，並躲藏在紙箱內打算取暖過冬。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮清潔隊辦公室放罝公文的紙箱，今日突然出現一條錦蛇，令隊員嚇了一大跳。（記者謝介裕攝）