10山老鼠盜伐逾20噸 判罰與捐款3624萬

2018-01-25 13:42

［記者楊政郡／台中報導］白牌計程車司機王嫌等10人勾結多名逃逸外勞，104年9月至105年元月間多次進入和平區八仙山林區、東勢林管區、阿里山林班地、大埔林班地等盜伐珍貴林木扁柏，總計近200塊角材，總重量超過20餘噸，台中地院重判王嫌等6人1年6月至4年6月徒刑，另4名從犯獲得緩刑，而10被告的罰款及捐款高達3624萬元，法官以盜伐林木10倍價值處罰。

判決書指出，王賢貿等多名員都是白牌計程車駕駛，貪圖竊取珍貴林木有暴利可圖，勾結多名逃逸外勞，帶他們進入和平區八仙山林區、東勢林管區、阿里山林班地、大埔林班地等進行盜伐，深山內則由人力背負下山，再集中後由車輛載運到市區，再趁機銷贓牟利。

從104年9月至105年元月間，共查獲被盜採20餘處，每次查扣3至15塊扁柏角材，總計竊取近190餘塊（大小不一），總重量超過20噸，法官依這些扁柏的10倍價值計算罰款。

判決主文王賢貿判4年6月，併罰1800萬元。李耀宗判2年4月，併罰400萬元。王文龍判2年8月，併罰70萬元。賴昱坤判2年2月，併罰50萬元。張明郎判1年9月，併罰950萬元。黃柏淯判1年6月，併罰234萬元。另有4名從犯獲得緩刑，附帶捐給公庫15萬至50萬元，及接受法制教育2場次。