防搶演練搏命演出 警「犁田」自摔流鼻血

喬裝搶匪的李姓員警騎車自摔，鼻血直流、臉部挫傷，路過民眾一開始不知是演習，還說「活該」，後來才改口「警察演習真辛苦，搏命演出。」（記者黃建華翻攝）

2018-01-25 13:37

〔記者黃建華／高雄報導〕年關將屆，鼓山警分局新濱派出所昨進行防搶演練，喬裝搶匪的李姓員警從台銀鼓山分行搶了一袋錢跑出來，無人追捕，倒是一堆人拿手機跟出來拚命錄影，未料，李員騎機車逃跑失控自摔，當街撞的鼻血直流站不起來，配合演出逮人戲碼的員警看到學長痛苦狀，先將他逮捕演完再送醫。有的民眾不知是演習，鼓掌叫好說：「歹徒死好！」在得知是搶匪是警伯扮的，改口：「真是搏命演出。」

鼓山警分局新濱派出所，年關金融防搶，24日下午在台銀鼓山分行進行防搶演練時，一名扮演搶匪的李姓員警拎著一只袋子跑出銀行，騎機車離開銀行大門不遠，就因機車失控導致人車倒地，一頭撞到地面，臉部撕裂傷，鼻血直流，久久無法站立。

參與防搶演練的員警同仁獲報趕抵，看扮演搶匪的學長「犁田」倒地，還以為是演練戲碼的情節，先將他逮捕，在發現李姓員警鼻血直流，趕忙將他扶上警車送醫。

一開始路過民眾還以為搶匪被逮，鼓掌叫好，還罵搶匪「活該、死好！」。但在得知搶匪是警方扮的，紛改口警方「真是搏命演出，太逼真了！」演練影面流出，也有網友表示，一開始根本無人追捕搶匪，只顧以手機錄影，太不逼真，還說「摔成這樣，喬裝搶匪的條伯伯太不專業了。」

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