越南裔加國女轉機偷免稅店 登機前就被航警逮捕

越南裔加拿大籍女子NGYUEN DAN THI BICH（中）昨晚搭乘CI32班機自越南胡志明市到桃園機場轉機至加拿大溫哥華，在轉機過程中竊取免稅店一只名牌皮包及一副太陽眼鏡後前往登機，被航警在她登機前攔下，偵訊後移送航警局刑大偵辦。（記者朱沛雄攝）

2018-01-25 13:15

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕越南裔加拿大籍女子NGYUEN DAN THI BICH昨晚搭乘CI-32班機自越南胡志明市到桃園機場轉機至加拿大溫哥華，在轉機過程中，竟在候機室旁免稅店竊取一只名牌皮包及一副太陽眼鏡後前往登機，航警獲報後緊急調閱監視器，趕在NGYUEN DAN THI BICH登機前將她攔下，帶回隊部調查後移送航警局刑大偵辦。甫上任的航警局長陳檡文得知員警迅速將準備離境的竊嫌逮捕到案，也前往該分隊致贈紅包表揚破案員警。

航警表示，越南裔加拿大籍女子NGYUEN DAN THI BICH昨晚10時許自胡志明市搭機抵達桃園機場，準備搭乘今晨零時華航CI-32班機前往加拿大溫哥華，在等候轉機過程中，在D5候機室旁采盟免稅店先偷取一副太陽眼鏡後，順手拿走靠走道旁的一個皮包，2件精品價值近3萬元，昨晚23時20分免稅店員工發現物品短缺，趕緊通報航警。

航警獲報後調閱監視器，發現該NGYUEN DAN THI BICH手上戴著顯眼白色手錶，藉由監視器畫面及該名竊嫌手上白色手表，追查她已經進入候機室，航警趕往登機門，在23時30分將準備登機的竊嫌攔截帶回調查，今天上午訊後移送航警局刑大偵辦。

承辦航警在接獲報案後短時間內就將準備搭機離境的竊嫌攔截逮捕到案，昨日剛上任的航警局長陳檡文相當肯定員警優異的表現，特別前往該分隊致贈紅包，表揚破案員警，並表示員警有好表現，一定要給弟兄們鼓勵。

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