海巡署巡防兵合夥學長收賄 不辦事還檢舉走私

2018-01-25 12:47

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣海巡署第1海岸巡防總隊，在職游姓巡防兵（上兵）及退役曹姓巡防兵（上兵退役），疑似共謀向林姓男子所屬走私集團詐取財物，佯稱可代為聯絡漁船接駁，並透過監看雷達不通報，而掩護林男私運管制農產品進口，藉此收取120萬元得手，但事後游、曹2人非但未依約定代為聯絡漁船接駁，更指示友人向他單位檢舉林男走私犯行，2人今天凌晨遭法院聲押。

海巡署第1海岸巡防總隊主管宜蘭縣境內的海岸線，28歲游姓巡防兵是宜蘭人，是大隊裡的志願役士兵，民國103年簽下4年約入伍，今年底就可退伍，平常負責大隊雷達站操作，營區表現低調、正常，每個月除了放假，還可以在平日申請2次外膳及2次外宿離開營區。

但宜蘭地檢署檢察官陳錦雯，根據檢方基隆航調站提報之情資，查出游姓巡防兵，及同年但已退役曹姓學長，疑似共謀向林姓男子所屬走私集團詐取財物，他們向林佯稱可代為聯絡漁船接駁，並透過監看雷達不為通報，而掩護林男私運管制的香菇等農產品進口。

但事後游、曹2人並未履約，收了錢後還指示友人，向他單位檢舉林男是走私犯，陳錦雯指揮基隆航調站蒐證3月後，見時機成熟，即於昨日上午9時，由基隆航調站幹員持臺灣宜蘭地方法院核發之搜索票，搜索游、曹、林3人住處及游姓巡防兵的辦公處所、寢室，扣得行動電話及相關手寫資料，並傳喚游、曹2人到案說明。

檢察官複訊後認游、曹2人涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款的利用職務上機會詐取財物罪，犯嫌重大， 且有勾串相關證人之虞，於昨日晚間向臺灣宜蘭地方法院聲請對游、曹2人羈押禁見，今凌晨1點獲准，全案檢方將通知林男到案說明，繼續釐清相關案情。

海巡署第1海岸巡防總隊指出，根據偵查不公開原則，總隊無法對外透露案情，將秉持「勿枉勿縱」及「決不護短」態度，全力配合檢調偵辦，未來如果游姓上兵被起訴，將透過人評會依規定汰除。