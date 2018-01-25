傳訊性騷擾員工還夾帶乳頭照 董事長這下被法院認證了

2018-01-25 12:40

〔記者溫于德／台北報導〕國內一家經營傢俱貿易有成的男董事長，認為女員工散佈他性騷擾謠言、貶損個人名譽，提告求償50萬元並要求寄發道歉電子郵件，承認有錯。但女員工親自出庭時含著眼淚說，不僅被傳送夾帶乳頭照片的訊息騷擾，甚至被「手肘頂胸」或摸大腿；至於謠言一說，她則解釋是為表達辭職之意。法官審理後認定，原告所為確實導致被告備感噁心，依性別工作平等法相關規定，認證告訴人所為構成性騷擾，判決敗訴，仍可上訴。

這名董事長去年2月19日與女員工一同出差，但對方男友兩日後透過電話責罵他「藉由職務之便性騷擾女友」，公司另2名員工同樣收到性騷擾消息；他認為名譽無故受損，提告賠償50萬，另要求寄發他已擬好的道歉電子郵件；據悉，內容為「道歉啟事...工作上對我有性騷擾舉促，經查為此係為本人捏造之不實指述...」。

但被告日前在律師陪同下親自出庭時，經法官告知證詞若不實可能受有偽證罪處罰後，仍無懼刑責、願意親自作證。

被告還原事發過程時說，去年2月9日與原告一同出差時，在旅館收到老闆傳來訊息包括「好冷」、「可能要請人來擠一擠」，並夾帶一張「會反射其右乳頭與上半身未著衣物」照片；5天後的西洋情人節，又收到「中午我請你吃情人節大餐」，她雖拒絕，但再被傳「大餐晚上吃」；接著是19日搭飛機時，女方左胸下方被頂、左大腿被摸；此外，原告也曾幾度正面雙手或單面環抱方式擁抱。

承審法官為求慎重，日前擇庭期同時傳喚傳被告男友，以及2名員工出庭作證。男友否認女友要求他指責原告性騷擾，或散布性騷擾訊息，進而提到女友工作環境不好；至於2位員工則說，老闆有時會「禮儀性的抱一下」，若遇久未見面員工則會抱一下或手搭一下肩，對於新進員工則是拍肩加油。

全案審理後認為，即使告訴人擁抱或搭肩等行為不構成性騷擾，但傳送訊息並夾帶露乳頭照片一事，確實造成被告感到噁心或不舒服，依據性別工作平等法相關規定，原告作為已構成性騷擾，審結後認定求償無據，判決駁回。