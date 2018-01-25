高市少年隊、少輔會「點燈」第十期 上台表演慶結業

少年們於「點燈」課程中所學習製作的手工藝作品。（記者黃建華攝）

2018-01-25 12:04

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市少年警察隊、少輔會推動，點亮少年家中溫暖燈的課後輔導班第十期結業啦！

第十期結業式昨於三民二分局10樓大禮堂進行，由「點燈」課程所培訓的爵士樂團少年，以「告白氣球」、「光年之外」兩首知名歌曲進行熱鬧開場，展現4個月以來努力不懈的學習成果，獲得滿場的掌聲與歡呼!

點燈計畫一圓少年的樂團夢，透過音樂藝術教育改變少年，提供少年情緒抒發窗口及增加自我價值的機會，更安排於結業式演出，讓少年站上舞台展現自我，留下一個永生難忘的回憶。

學員「小情」感性地分享感言:「學習的過程雖然辛苦，可是卻是個美麗的回憶!」；「大保」也熱切地表示：「在這學到很多的技巧、還有機會能夠上台表演，很驚訝但也很開心，希望可以繼續參加點燈計畫，一定會更認真地學習!」。

除了樂團表演外，會場中展示少年們於課程中所學習製作的手工藝作品「烙燒」及「聖誕花圈」，另並頒發結業證書與表現優異獎項，對少年一整學期的努力予以肯定及鼓勵，期許少年能更懂得發揮自己的長處，展現對生活的熱情與關懷。

第十期點燈班在不捨與感動的氛圍中帶著對彼此的祝福及期許結束，為迎接下一期的開始，期待更多團體或善心人士踴躍加入，支持點燈計畫，讓點燈計畫得以永續經營。