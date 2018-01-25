談女兒婚姻 施振榮：站在孫子立場希望能和好

2018-01-25 11:56

〔記者卓怡君／台北報導〕針對女兒婚姻觸礁，宏碁創辦人施振榮今日表示，這是他們的事情，只是站在孫子的立場，讓孫子可以有健全成長的環境，希望他們夫妻可以和好，期待他們可以重新開始，只是他們都是成年人，夫妻的事情和感情的事情，不足外人道也，她和孫子的老師有一些接觸，這個是事實，其他並不清楚。

宏碁集團創辦人施振榮的小女兒施宣榕與第一金證券董事長、立委葉宜津的弟弟葉光章結婚16年，近來傳出兩人婚姻生變，葉光章懷疑施宣榕與管樂老師陳豪恩的關係，狀告陳豪恩。