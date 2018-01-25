控鑑界錯誤害兩度拆屋 男子爬屋頂抱瓦斯點燃鞭炮

廖男於屋頂燃放鞭炮抗議。（記者張瑞楨攝）

2018-01-25 12:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市廖姓男子一家3人居住的房子，一部分房舍蓋在政府畸零地上，不料，這塊畸零地卻被林姓女子買走，廖男只好拆屋還地，房子重新蓋好後，林女卻又宣稱他拆不夠，還又再拆一次，今天上午林女會同法院再度指界時，廖男抱著瓦斯桶爬上屋頂，還燃放鞭炮，他還一度揚言要帶幼子到樓頂抗爭，但幼子被警方保護著，法院擔心發生憾事或衝突而暫緩執行，廖男則被母親勸下，化解這場對峙。

廖男指控說，他與母親、兒子是低收入戶，住在已有50年屋齡的8坪老房子，2013年突然有一位在政府機關擔任公務員的林姓女子說，他的房子佔用到畸零地，這塊畸零地已被林女買下，要求廖男買下畸零地，否則要拆屋還地，但林女卻又不開價，他開價開到120萬元，林女仍不同意，他認為林女是「以小吃大」，根本不是要賣畸零地，而是想以畸零地來買他的土地，雙方訴訟後，法院判決他敗訴，他只好拆屋還地，再花上百萬元重新蓋好房子。

廖男說，原本以為可就此落幕，但再度鑑界時，卻又說他「拆不夠」，還要再內縮75公分，他認為是中山地政事務所鑑界錯誤，氣得提出國家賠償訴訟（審理中），今天上午法院與林女再度指界時，廖男將自己反鎖屋內，抱著瓦斯桶與汽油到樓頂，並懸掛「害我二次拆屋」、「還我公道」、「誓死保護家園」的白布條，還燃放鞭炮抗議。

廖男原本想帶著兒子到樓頂，但昨天中市警局得知後，趕緊勸他切勿冒險，頂樓鐵皮屋頂光滑，萬一失足恐成終身遺憾，廖男也同意，警方動員警力警戒，消防局也派遣消防車與救護車待命，廖男最後由母親勸下，並未發生意外，地政人員強調鑑界沒有問題，亦無錯誤，確實是廖男「拆不夠」，戴著帽子與口罩的林女低調說，「以法院判決為主」，她並指廖男抗議之舉「是假的」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關影音