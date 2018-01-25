中檢拍賣漁船 菲律賓船公司262萬元得標

上富123號鮪釣漁船，菲律賓某船公司以262萬元得標。（資料照）

2018-01-25 11:40

〔記者楊政郡／台中報導〕涉及走私運毒被查扣的澎湖籍「上富123」號漁船，台中地檢署進行第三拍，上午以262萬餘元拍出，這是第一次有查扣漁船順利拍出，由菲律賓某船公司得標，該公司代理人陳男表示想帶回該國當作運輸船，檢方指出，該船是造價超過2千萬的鮪釣漁船，光是船殼可能都價值500萬之譜，可惜只能便宜外國人。

這艘漁船在去年因涉及走私運毒被查扣，因有規定該漁船將被註銷台灣漁業證照，造成國人及國內船公司投標意願不高，經兩次拍賣流標，而上月27日第二標吸引外國船公司及外籍人士，有兩組人登船參觀，當天他們還是不敢出價又流標。

主任檢察官林柏宏說，漁船拍賣因為要註銷漁業證照，國人得標後無法出海捕魚，但外籍人士就可以把船標走，離開台灣後註冊成其他國籍，一樣可以從事捕魚及自由使用，這次就是菲律賓船公司得標。

該漁船是上富123號鮪釣船，總噸數48.63噸，106年8月第1次拍賣流標，12月第二次流標，上午在台中地檢署前廣場進行第3次拍賣，起標價降為6萬元（抵押債權約256萬），由菲律賓船公司得標。

上午除了上富號漁船外，還有一部賓士S350和凌志RX200T，也都順利高價標出。