酷似港星「陳奕迅」？交警用這招指引瘖啞女子回家

三民一警分局交通分隊員警陳榮良，長相酷似港星「陳奕迅」，他雖然沒有一副好歌喉，卻有一顆體貼的暖心腸。（記者方志賢翻攝）

2018-01-25 11:31

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名50歲瘖啞女子騎腳踏車外出買點心給孩子吃，不料迷路，與他人溝通困難，嘗試找了許多人問路，卻無功而返，正好路口遇到酷似港星「陳奕迅」的交警陳榮良，他特地取出紙筆，指引她回家的路。

三民一警分局交通分隊員警陳榮良，長相港星「陳奕迅」，他雖然沒有一副好歌喉，卻有一顆體貼的暖心腸。

一名瘖啞女子日前騎腳踏車，從旗津外出買點心給孩子吃，沒想到騎到市區卻迷路，一路上嘗試找了很多人問路，卻都無功而返，只能無助的拖著疲累的雙腳徬徨行走。

女子走到三民區中華、九如路口，遇到在路口指揮交通的陳榮良，她試著比手畫腳，尋求協助，陳榮良不懂手語，無法溝通，他未放棄、草草換班，反而積極地想幫助女子。

陳榮良靈機一動到巡邏車上取出紙筆，以書寫方式，得知她住旗津，出門買點心卻迷路，他馬上以書寫外加比手畫腳，指引她返家的正確方向，為確保萬無一失，還幫她寫下紙條，讓其帶在身上以防萬一。

三民一交通分隊分隊長黃偉賓表示，上個月下旬陳榮良才因九如二路發生火警，親自奔赴火場，將老人揹下樓脫困，他多次協助民眾處理交通事故，獲得轄區里民稱讚。