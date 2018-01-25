花2000元膝蓋放血減痛卻無效 翁控密醫不起訴

2018-01-25 11:32

〔記者謝君臨／台北報導〕段姓老翁去年至台北榮民總醫院大我新舍門診部看診，自承在門外遇見兜售保健食品的林姓男子，林男宣稱可幫忙放血，減緩其膝蓋疼痛，段翁不疑有他，付了2000元「醫療費」，事後，段翁感覺膝蓋疼痛未癒，懷疑林男是密醫，控告林涉違醫師法、詐欺取財罪，台北地檢署調查後，認定罪嫌不足，將林男不起訴。

段翁指控，去年8月16日，他前往位於信義區臥龍街的大我新舍門診看診，在門外望見一輛販售保健食品的小貨車，趨前觀看，車主林男見他前來，隨即上前攀談，得知他右膝蓋疼痛難耐，宣稱可幫他放血治療，不久後即可舒緩疼痛，但要價2000元，久為病痛所苦的他信以為真，付錢後開始療程。

段翁表示，林男隨後拿出針狀尖銳金屬物，刺了他右膝蓋多下，然後再以真空拔罐方式，將膝蓋內的血液及黏稠液體吸出，即結束療程；林男並遞給他名片，說以後如有需要，可以打上面的電話，但他返家後，感覺右膝蓋仍疼痛未癒，懷疑林男根本是無照密醫，詐騙他錢財，憤而提告。

警詢時，林男否認犯行，辯稱他並未從事放血醫療行為，絕無段翁所述之事，但北檢傳喚林男2次，林第一次稱他人在山上，收到通知時已經來不及到庭，第二次則說他已更換住居所，未收到傳票，均未出庭。

檢察官調查後，因段翁自承當時現場並無其他目擊證人，且林男交付給段翁的名片上，也未記載與醫療相關的文字，難以僅憑段翁單一指述，就認定林男確實有向段翁收費從事醫療行為，因而依罪嫌不足，將林男不起訴。